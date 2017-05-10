Херсон присоединится к проекту "Ночь музеев"
Херсон присоединится к общеевропейскому проекту «Ночь музеев». Так, европейская акция состоится 20 мая 2017 года с 18:00 до 22:00 в Херсонском областном краеведческом музее.
В эту ночь музей откроет двери для свободного доступа. Всего будет представлено 13 музейных площадок:
- «Оставляйте все забавы - начинается урок»;
- Концерт оркестра народных инструментов и хора Школы искусств №1;
- «Античная женщина: скромница или развратница»;
- Площадка мастеров творческого объединения «Декор»;
- «История одного моря»;
- «Фотоохота ледникового периода»;
- «Путешествие Херсон-Париж, или что вдохновляет художника»;
- «Сыновья змееногой богини»;
- Творческое дефиле Херсонского высшего профессионального училища сервиса и дизайна;
- «Город больших надежд: страницами старого альбома»;
- «История на кончике лезвия»;
- «Мультфильмы Второй мировой войны»;
- «Чайная феерия».
Справка: Впервые «Ночь музеев» прошла в Берлине в 1997 году под названием «Весна музеев». В 2001 году в ней участвовали 39 стран Европы и Америки. «Ночь музеев» проходит под эгидой ЮНЕСКО, Совета Европы и Международного совета музеев.