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Херсон присоединится к проекту "Ночь музеев"

Херсон присоединится к общеевропейскому проекту «Ночь музеев». Так, европейская акция состоится 20 мая 2017 года с 18:00 до 22:00 в Херсонском областном краеведческом музее.


В эту ночь музей откроет двери для свободного доступа. Всего будет представлено 13 музейных площадок:


- «Оставляйте все забавы - начинается урок»;


- Концерт оркестра народных инструментов и хора Школы искусств №1;


- «Античная женщина: скромница или развратница»;


- Площадка мастеров творческого объединения «Декор»;


- «История одного моря»;


- «Фотоохота ледникового периода»;


- «Путешествие Херсон-Париж, или что вдохновляет художника»;


- «Сыновья змееногой богини»;


- Творческое дефиле Херсонского высшего профессионального училища сервиса и дизайна;


- «Город больших надежд: страницами старого альбома»;


- «История на кончике лезвия»;


- «Мультфильмы Второй мировой войны»;


- «Чайная феерия».

 

Справка: Впервые «Ночь музеев» прошла в Берлине в 1997 году под названием «Весна музеев». В 2001 году в ней участвовали 39 стран Европы и Америки. «Ночь музеев» проходит под эгидой ЮНЕСКО, Совета Европы и Международного совета музеев.

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