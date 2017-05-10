Партія регіонів та КПУ досі орендують офіси за пільговими цінами

Попри спроби заборони Партії регіонів та Комуністичної партії, обидві політичні сили продовжують вести активну діяльність. Зокрема, ПР та КПУ досі орендують комунальні приміщення в низці регіонів України. Про це заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель в ході міжнародного круглого столу: «Підтримка політичних партій поза межами державного фінансування».

«На сьогодні окремі міські ради фактично дотують ПР та КПУ, надаючи їм комунальне майно за пільговими цінами. При цьому ці партії є фактично мертвими, а їх діяльність активно вивчають правоохоронні органи та СБУ», - зазначив Олексій Кошель.

Партія регіонів орендує комунальні приміщення в 6 областях, переважно на Сході України: у містах Бахмут (Донецька обл.), Мелітополь (Запорізька), Горішні Плавні, Лубни (Полтавська), Ромни (Сумська), Первомайський (Харківська) та Ковель (Волинська). Комуністина партія України орендують офіс в місті Токмак (Запорізька обл.)

Партія регіонів та Комуністична партія України також ведуть іншу діяльність, що відображена у їхніх фінансових звітах. Так, за І квартал 2017 року Партія регіонів загалом витратила на свою діяльність 26 тис. грн., з них всі кошти пішли на послуги зв’язку. На рахунки ПР також надійшло 30 тис. грн. внесків. КПУ витратила в ІІ кварталі 2016 року на власну діяльність 394 тис. грн.

Загалом, як зазначено у звіті КВУ, на сьогодні за пільговими цінами партії орендують офіси у 41 місті обласного значення України. Як правило, вартість оренди становить символічну ціну в 1 грн. на рік.

Джерело: ВГО КВУ