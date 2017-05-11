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Белозерщина: Селяне одобрили строительство ветровой электростанции

В конце апреля в селе Александровка Белозерского района состоялись общественные слушания по строительству Днепрово-Бугской ветровой электростанции. Слушания проходили в местном Доме культуре. Руководители Станции и специалисты рассказали о проекте, сроках строительства и перспективах для селян.
Все присутствующие единогласно поддержали проект строительства - сообщает Громадський вісник Херсонщини.
Накануне слушаний каждый желающий мог ознакомиться с детальным проектом строительства и другими материалами, которые находились в течение месяца в свободном доступе в сельской библиотеке.
Во время слушаний разработчики проекта подробно, со слайдами, рассказали о методологии, принципах и факторах, которые учитывались при проектировании Днепрово-Бугской ветровой электростнации, рассказали об оценке воздействия на окружающую среду,  ответили на вопросы участников слушаний.
Участники слушаний одобрили инициативу и единогласно проголосовали за то, чтобы поддержать строительство на территории Александровского сельского совета Ветровой электростанции.
Днепрово-Бугская ветровая электростанция будет иметь мощность 110 МВт.  
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