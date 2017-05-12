В Чаплинском районе назревает забастовка учителей - СМИ

Крупная стачка педагогов под конец учебного года назревает на Херсонщине - пишет Сергей Яновский в газете "Новий день". Мы перепечатываем данный материал.

Учителям четырех школ Чаплинской объединенной территориальной громады еще с января этого года хронически недоплачивают заработную плату. А о всяких надбавках, положенных по закону, они и вовсе забыли. Терпеть такое издевательство сеятели разумного, доброго, вечного больше не собираются. И обсуждают возможность «итальянской» забастовки, когда на работу выходят, но ее не выполняют или выполняют нарочито медленно. В случае со школами это грозит срывом экзаменов для двух тысяч учеников и задержкой с выдачей аттестатов. То есть выпускники не смогут подать документы на поступления в вузы и останутся за бортом вступительной кампании. Но самое возмутительное, что чиновники областного и государственного уровня в этой ситуации заняли позицию безучастных наблюдателей. Хотя они и являются ее виновниками.





— При распределении бюджетной субвенции на нужды образования в текущем году Присивашская и Асканийская ОТГ излишне получили соответственно 2,366 и 1,6 млн. гривен, а у Чаплинской ОТГ оказалась недостача на эту сумму. Руководство названных объединенных территориальных громад перечислить ошибочно полученные средства Чаплинской ОТГ категорически отказывается. Из-за этого в январе тремстам райцентровским педагогам недоплатили 5% заработной платы, в феврале — уже 10%. А за апрель и вовсе вышло на 20% меньше, — комментирует председатель Чаплинского райкома профсоюза работников образования Евгений Поляков. — Мы обращались к премьер-министру Владимиру Гройсману и получили ответ от Херсонской облгосадминистрации — разбирайтесь на месте. А министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на наше обращение вообще не ответила. Хотя именно Минфин и Минобразования распределяют субвенцию. Это их ошибка.





В ОТГ, получивших «сверхплановую» дотацию, прекрасно знают, что тратить ее нельзя — это будет нецелевое использование бюджетных средств с последствиями в виде следствия и суда. Однако деньги не возвращают по принадлежности: может, рассчитывают на премию за экономию по итогам года?



