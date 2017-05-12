В Херсоне открыли центр развития местного самоуправления

Вчера состоялось торжественное открытие Херсонского обособленного подразделения учреждения «Центр развития местного самоуправления», который находится по адресу: ул. Перекопская, 19.Основная задача Центра - поддержка реализации региональной политики и реформы децентрализации, улучшение предоставления местных административных услуг в пользу граждан.





Открытие такого Центра на Херсонщине стало возможным благодаря поддержке программы «U-LEAD с Европой» и областной государственной администрации, сообщает сайт Херсонской областной государственной администрации.





Руководить Центром развития местного самоуправления будет Оксана Силюкова, которая рассказала, что специалисты Центра будут оказывать тематические экспертные консультации, методические рекомендации, а также организовывать обучение по вопросам стратегического планирования местного развития для представителей новосозданных объединенных территориальных громад.





После торжественного открытия Центра приглашенные гости, среди которых были и председатели Олешковской, Великокопанивской, Кочубеевской и Виноградовской объединенных территориальных громад, приняли участие в «круглом столе» о процессе внедрения реформы местного самоуправления: ключевые достижения и перспективы развития. Головы ОТГ рассказали о ходе дел в своих громадах и единодушно высказали мнение, что децентрализация и развитие населенных пунктов путем объединения умножает местные бюджеты, позволяет совершенствовать местную инфраструктуру и рационально использовать деньги на индивидуальные потребности общества. Но при этом, нужно понимать, что первоочередным этапом становления ОТГ должно быть изменение психологии ее жителей, появление позитивного видения будущего развития и желание работать в пользу собственной общины.



