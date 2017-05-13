Півсотні народних депутатів систематично не голосують (список)

Цьогоріч 51 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань у Верховній Раді. Про це йдеться в дослідженні КВУ, яке було виконано в рамках проекту «Дослівно».





Серед депутатів, які бойкотують голосування, найбільше представників «Опозиційного блоку» та групи «Відродження». Так, 19 із 43 депутатів Опоблоку та 12 із 26 членів «Відродження» пропустили понад 90% голосувань в Раді.





Крім того, четверо народних депутатів ще жодного разу не проголосували в 2017 році. Це Євген Бакулін, Денис Дзензерський, а також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, яких розшукує українська влада.





«Серед депутатів, які систематично не голосують є низка відомих прізвищ. Зокрема, це Є. Мураєв, В. Рабінович, Ю. Бойко, О. Вілкул, С. Семенченко, А. Білецький, В. Парасюк. Складається парадоксальна ситуація, коли для півсотні депутатів ВР насамперед є медійним майданчиком або місцем для політичної «тусовки». Попри повний бойкот парламентської роботи багато з таких народних депутатів щомісяця проводять десятки годин у прямому ефірі, розповідаючи про те, як вони захищають інтереси виборців», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.





Всього цьогоріч відбулося 42 пленарні засідання Ради, на яких пройшло 1 312 голосувань.





Список депутатів, які систематично ігнорують голосування в Раді:





Бакулін Є.М. – взяв участь у 0 із 1 312 голосувань

Дзензерський Д.В. – 0 із 1312

Клюєв С.П. – 0 із 1312

Онищенко О.Р. – 0 із 1312

Звягільський Ю.Л. – 3 із 1312

Матвійчук Е.Л. – 4 із 1312

Рабінович В.З. – 4 із 1312

Жеваго К.В. – 7 із 1312

Чепинога В.М. – 9 із 1312

Льовочкін С.В. – 11 із 1312

Мураєв Є.В. – 11 із 1312

Богуслаєв В.О. – 15 із 1312

Ярош Д.А. – 15 із 1312

Бойко Ю.А. – 22 із 1312

Святаш Д.В. – 22 із 1312

Клімов Л.М. – 31 із 1312

Писаренко В.В. – 38 із 1312

Гіршфельд А.М. – 43 із 1312

Хомутиннік В.Ю. – 48 із 1312

Новинський В.В. – 50 із 1312

Омельянович Д.С. – 51 із 1312

Добкін Д.М. – 54 із 1312

Ларін С.М. – 56 із 1312

Дейдей Є.С. – 58 із 1312

Семенченко С.І. – 58 із 1312

Кацуба В.М. – 60 із 1312

Льовочкіна Ю.В. – 62 із 1312

Шенцев Д.О. – 65 із 1312

Артеменко А.В. – 67 із 1312

Білецький А.Є. – 67 із 1312

Шуфрич Н.І. – 77 із 1312

Мирний І.М. – 78 із 1312

Ківалов С.В. – 80 із 1312

Парасюк В.З. – 80 із 1312

Парасюк В.З. – 84 із 1312

Шкіря І.М. – 85 із 1312

Бобов Г.Б. – 89 із 1312

Солод Ю.В. – 89 із 1312

Корнацький А.О. – 90 із 1312

Ничипоренко В.М. – 91 із 1312

Королевська Н.Ю. – 92 із 1312

Добкін М.М. – 93 із 1312

Зубик В.В. – 95 із 1312

Поплавський М.М. – 96 із 1312

Деркач А.Л. – 106 із 1312

Фурсін І.Г. – 109 із 1312

Березкін С.С. – 117 із 1312

Пресман О.С. – 120 із 1312

Бахтеєва Т.Д. – 122 із 1312

Вілкул О.Ю. – 128 із 1312

Мартиняк С.В. - 128 із 1312





Джерело: сайт ВГО КВУ