Горностаевские депутаты тоже против рынка земли
На последней сессии Горностаевской районной рады депутаты решили обратиться к руководству страны с требованием недопустить отмену моратория на продажу сельскохозяйственной земли.Обратиться в Кабинет Министров Украины и в Верховну Раду предложил депутат районного совета Юрий Васильев (Аграрная партия Украины).
Депутаты единогласно поддержали данные обращения - сообщает официальный сайт Горностаевской районного совета.
Напомним, что 19 апреля в Киеве состоялось собрание инициативной группы по организации Всеукраинского референдума по вопросу запрета продажи земли сельскохозяйственного назначения.
Участники мероприятия проголосовали за то, чтобы на Всеукраинский референдум был вынесен вопрос в такой формулировке: «Поддерживаете ли вы продолжение существующего запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения бессрочно?»