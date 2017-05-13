"Свобода" відзвітувала про вирішення проблеми із освітленням у мікрорайоні Херсона

Завдяки депутату міської ради від ВО "Свобода" Віталієві Урбанському в Херсоні вдалося забезпечити освітлення значної частини IV Таврійського мікрорайону - повідомляє прес-служба Херсонської обласної організації ВО "Свобода".

Проблему освітлення взявся розв'язувати свободівець Віталій Урбанський, який у числі інших націоналістів наприкінці 2015 року був обраний депутатом міської ради.

"Освітлення та ремонт внутрішньобудинкових проїздів ‒ це були ключові пункти, виконання яких я собі ставив за мету у своєму рідному IV Таврійського. Раніше жоден депутат, який обирався в цій частині міста, не прислуховувався до херсонців, які тут живуть. Так, район розвивається, але розвивається лише в плані будівництва нових багатоповерхівок. Освітленням та дорожніми проїздами ніхто не займався", ‒ коментує депутат.

"Бюджет, на жаль, не гумовий і суми коштів, які скеровуються на розвиток інфраструктури та благоустрою, фіксовані. Одночасно проблемних районів у місті дуже багато. Звернення щодо освітлення я написав ще на початку депутатської каденції, а от освітлення з'явилося на початку травня 2017 року. Змога довести, що саме тут мешканці потребують уваги зі сторони влади міста ‒ моє досягнення як молодого депутата. Було освітлено доволі значну частину району: відновлено вуличне освітлення від будинку 49 Гвардійської дивізії, 18 корпус, 5 до будинку по проспекту 200 років Херсона, 48 корпус, 1", ‒ зазначив свободівець.





Віталій Урбанський також розповів про плани розвитку Таврійських мікрорайонів на майбутнє: "Оскільки в мій округ входить і частина ІІ Таврійського мікрорайону, я сформував три напрямки депутатської діяльности. Перший напрямок ‒ освітлення. Відновлення освітлення в районі МЖК та Каховської площі, Покришева, 45, Покришева, 49 та Покришева, 55. Другий ‒ ремонт внутрішніх будинкових проїздів, які в жахливому стані: 49 Гвардійської дивізії, 18 корпус, 2 ‒ 200 років Херсона, 48, корпус, 1, Покришева, 45. Третій ‒ ремонт житлового фонду. Ми, свободівці, завжди будемо на стороні громади та відстоюватимемо їхні інтереси в органах місцевого самоврядування".



