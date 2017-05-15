19 травня - презентація унікальної книги "Велика Литва. III том. Україна"

Бірутє Вальонітє презентує в Херсоні 19 травня о 12.00 свою книгу «Велика Литва. III том. Україна». Під час подорожей авторка накопичила величезний архів фотографій. Цей вражаючий історичний матеріал і представлений у фотоальбомі "Велика Литва". Третій том присвячений Україні. В даний час автор готує четверту книгу - про литовську спадщину в Польщі і Росії.

#Дні_Литви #SignatarėBirutėVALIONYTĖ

Про автора

Бірутє Вальонітє – Підписант (сигнатар) Акту про Незалежність Литви 1990 року, політик, громадський діяч, президент Клубу підписантів Акту Незалежності Литви.

У 1983 році отримала спеціальність інженера лісового господарства в Литовській академії земельного господарств. Була активним членом литовського руху відродження. У 1990 році обрана до Верховної Ради - Відновленого сейму Литовської Республіки, де працювала в області охорони навколишнього середовища та лісового господарства.

Бірутє Вальонітє багато років цікавиться історією Великої Литви, подорожує історичними землями Великого Князівства Литовського і фотографує спадщину, що залишилася в Білорусі, Україні, Росії, Польщі.