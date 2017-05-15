«Викимедиа Украина» откроет в Херсоне фотовыставку

18 мая в 11:40 в Центральной городской библиотеке им. Леси Украинский состоится открытие выставки фотографий победителей конкурсов «Вики любит памятники» и «Вики любит Землю».





Об этом сообщает сайт Херсонского горсовета.

В 2016 году Общественная организация «Викимедиа Украина» в очередной раз провела украинскую часть масштабных фотоконкурсов, целью которых является получение фотографий всех памятников культурного и природного наследия Украины под свободной лицензией и иллюстрирование ими Википедии - свободной энциклопедии, которую ежедневно просматривают миллионы пользователей по всему миру.





В течение конкурсных месяцев в Викисклад было загружено 11 5000 фотографий 1897 памятников природы Украины и 36000 фотографий 14000 памятников культурного наследия Украины.





Посетители выставки увидят фото, получившие высокие оценки жюри и ставшие победителями в номинациях «Лучшее фото конкурса» и «Лучшее фото области». Всего 34 фотографии, 21 автора, как профессионалов, так и любителей.





Выставка будет действовать с 16 по 31 мая 2017.





Организатор выставки: Общественная организация «Викимедиа Украина». Координирует выставку в Херсоне Ольга Нестеренко - библиотекарь Центральной городской библиотеки им. Леси Украинский и членкиня общественной организациию «Викимедиа Украина».