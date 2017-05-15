Общественный совет при мэре принял ряд важных решений

Сегодня в большом зале горисполкома состоялось заседание Общественного совета при Херсонском городском голове, на котором был рассмотрен ряд актуальных для города вопросов.Общественники поддержали важные, по их мнению, инициативы.

Так, на заседании ОС выступил Богдан Руденко по поводу создания в Херсоне «Кризисного центра для членов семей, где осуществлено насилие». Несмотря на сомнения некоторых членов громадськой рады, большинство поддержало такую инициативу.

Далее выступил руководитель рабочей группы по маршруткам Ярослав Концевой, который рассказал о результатах деятельности группы, в частности о разработанном Меморандуме, который сможет «закрепить» сотрудничество власти, общественности, перевозчиков в транспортной сфере города. Члены ОС единогласно поддержали данный документ и делегировали полномочия его подписания координатору совета Александру Мошнягулу.

Владимир Молчанов озвучил предложения общественников к Резолюции общественных слушаний, проведенных Департаментом ЖКХ, которые также единогласно все поддержали.

Ирина Зоря рассказала об общественных слушаниях по вопросу титульных списков, которые планируется провести в конце мая и за поддержку которых собрано уже 462 подписи граждан. Инициатива была единогласно поддержана.

Член ОС Татьяна Михайлова озвучила вопрос «Про активизацию работы по созданию инклюзивных групп на базе детских учебных заведений в г.Херсоне». Имеется в виду группы для детей с особыми образовательными потребностями, которых сейчас в Херсоне всего 2. Общественники единогласно согласились с необходимостью создания таких групп.

Последним вопросом было присвоение звания Почетный гражданин города двум людям – активному гражданину и поэту Василию Гайдамаке и литературоведу Павлу Параскевичу. Прослушав биографию этих уважаемых херсонцев, члены ОС поддержали ходатайства по поводу присвоения им почетного звания.

Подробности позже.



