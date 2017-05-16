В Херсоне уже сегодня заблокировали вКонтакте, Mail.ru, «Одноклассники» и «Яндекс»
Тройка крупнейших украинских мобильных операторов - «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell - объявили, что сегодня начинают блокировать российские интернет-ресурсы, попавшие в санкционный список.
В совместном заявлении операторов речь идет о том, что с сегодняшнего дня вступил в силу соответствующий указ президента.
«В соответствии с этим Указом операторы должны прекратить предоставление услуг по доступу к ряду веб-ресурсов, в частности, социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», всех сервисов «Яндекс» и Mail.ru», - говорится в заявлении.
Пока что блокировка работает не у всех пользователей указанных операторов, но херсонцы уже сообщают в соцсетях, что блокировка уже работает.
В «Vodafone Украина» уточнили, что речь идет о блокировке всех версий указанных сервисов, десктопных и мобильных. Мобильные приложения этих сервисов у абонентов операторов открываются, но их контент не обновляется.
Источник: "Херсон Онлайн"
В редакции "Политической Херсонщины" проверили сообщение. Да, действительно не работает.
Один из пользователей разрешенной социальной сети "Фейсбук" написал по этому поводу: "Дочь в трансе. Только что отключили Вконтактег. Кстати и все остальное: майлру и одноглазников. Через анонимайзер конечно работает. Так что все это борьба с ветряными мельницами".
В совместном заявлении операторов речь идет о том, что с сегодняшнего дня вступил в силу соответствующий указ президента.
«В соответствии с этим Указом операторы должны прекратить предоставление услуг по доступу к ряду веб-ресурсов, в частности, социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», всех сервисов «Яндекс» и Mail.ru», - говорится в заявлении.
Пока что блокировка работает не у всех пользователей указанных операторов, но херсонцы уже сообщают в соцсетях, что блокировка уже работает.
В «Vodafone Украина» уточнили, что речь идет о блокировке всех версий указанных сервисов, десктопных и мобильных. Мобильные приложения этих сервисов у абонентов операторов открываются, но их контент не обновляется.
Источник: "Херсон Онлайн"
В редакции "Политической Херсонщины" проверили сообщение. Да, действительно не работает.
Один из пользователей разрешенной социальной сети "Фейсбук" написал по этому поводу: "Дочь в трансе. Только что отключили Вконтактег. Кстати и все остальное: майлру и одноглазников. Через анонимайзер конечно работает. Так что все это борьба с ветряными мельницами".