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В Чаплинській районній раді припинила свою діяльність фракція Опозиційного блоку

17 травня 2017 року на черговій ХХ-ій сесії Чаплинської районної ради було оголошено про вихід з фракції ще однієї особи, офіційно припинила свою діяльність фракція Опозиційного блоку в районній раді - про це повідомив голова Чаплинської райдержадміністрації Олександр Бурейко.

Нагадаємо, що до Чаплинської районної ради у 2015 році було обрано сім депутатів по партійним спискам "Опозиційного блоку", з них депутатів на момент обрання були позапартійнимискачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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