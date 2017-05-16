В Чаплинській районній раді припинила свою діяльність фракція Опозиційного блоку
17 травня 2017 року на черговій ХХ-ій сесії Чаплинської районної ради було оголошено про вихід з фракції ще однієї особи, офіційно припинила свою діяльність фракція Опозиційного блоку в районній раді - про це повідомив голова Чаплинської райдержадміністрації Олександр Бурейко.
Нагадаємо, що до Чаплинської районної ради у 2015 році було обрано сім депутатів по партійним спискам "Опозиційного блоку", з них депутатів на момент обрання були позапартійними
Нагадаємо, що до Чаплинської районної ради у 2015 році було обрано сім депутатів по партійним спискам "Опозиційного блоку", з них депутатів на момент обрання були позапартійними