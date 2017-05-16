Дети с особыми потребностями должны учиться в инклюзивных группах
Согласно новому законодательству с сентября 2017 года дети с особыми образовательными потребностями будут учиться уже не в школах-интернатах, а в специальных или инклюзивных классах общеобразовательных учебных заведений. В Херсоне таких групп на сегодняшний день всего 2, однако общественная организация «Солнечные дети Херсонщины» обращается к мэру с просьбой создать такие группы в каждом районе города.
С просьбой поддержать данную рекомендацию обратилась к коллегам Татьяна Михайлова на заседании Общественного совета при мэре.
Также она подчеркнула, что готовить детей к обучению в инклюзивных классах нужно еще с детского сада.
«Детей с особыми образовательными потребностями, которые могут и хотят посещать детский сад много, но не все родители знают о своих правах. Не проводится информационная компания по этому вопросу. Родители, которые знают о возможности создания инклюзивных групп, сталкиваются с отказами руководителей садиков, которые мотивируют отсутствием свободных мест в учреждении. Некоторые руководители принимают особых детей в обычные группы (в которых до 30 детей), не создавая инклюзивные группы (в которой 15 детей, что дает возможность уделять больше внимания особым детям, а также в этой группе согласно штатному расписанию есть ассистент воспитателя)», - рассказала Татьяна Михайлова.
Так, организация «Солнечные дети Херсонщины» обращается к городскому голове с рекомендацией (просьбой):
- провести активную информационно-просветительскую кампанию по реализации прав на образование особых детей, в частности создание инклюзивных групп в ДОУ, через средства массовой информации, учреждения здравоохранения, социальной защиты;
- совместно с общественными организациями провести информационно-просветительские мероприятия для воспитателей ДОУ относительно прав и возможностей детей с особыми образовательными потребностями;
- изучить потребность в создании инклюзивных групп на базе ДОУ (опрос родителей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями) и создать межотраслевую интерактивную базу данных о таких детях и их потребностей в реабилитационных услугах;
- рассмотреть возможность создания инклюзивных групп в каждом районе Херсона в 2017-2018 годах согласно заявлениям родителей;
- предусмотреть достаточное финансирование, ввести в штатное расписание должность ассистента воспитателя и обеспечить выполнение пунктов постановления Кабинета Министров Украины от 29 июля 2015 № 531 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 14 апреля 1997 года № 346 и от 14 июня 2000 года № 963 ";
- организовать обучение воспитателей по работе с особыми детьми на примере опыта ДОУ № 34, привлекая детей, которые будут учиться в созданной инклюзивном группе.
Члены Общественного совета при мэре единогласно поддержали данные рекомендации.