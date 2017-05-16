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В Херсоне планируются общественные слушания по титульным спискам

Недавно исполком утвердил титульные списки на капитальный ремонт жилых домов.  Однако многие херсонцы с данным списком не согласны и собираются провести по данному вопросу общественные слушания.

Об этом рассказала представительница организации «Рух розвитку ОСББ Херсона» Ирина Зоря на заседании Общественного совета при мэре.

Работа в этом направлении началась еще 19 апреля, когда на заседании исполкома не поддержали титульные списки и по инициативе общественников была создана рабочая группа, которая изучила дома, действительно требующие ремонта.

«Критерии, которые утвердил Департамент ЖКХ, они сами же и нарушают. 5 лет дом должен не финансироваться из городского бюджета, а они выбирают те дома, которые финансировались. И вообще по этим критериям возникает вопрос, законно ли Департамент ЖКХ их принял», - прокомментировала Ирина Зоря.

Все просьбы и рекомендации общественников не были услышаны, и решение по поводу титульных списком все-таки было принято. Однако опускать руки общественная организация «Рух розвитку ОСББ Херсона» не намерена, и она собрала 462 подписей за проведение общественных слушаний по титулам. Заявка была подана, слушания планируется провести в конце мая.

Несмотря на то, что проводить слушания после принятия решения априори не так эффективно, чем до, и члены ОС это понимают, все равно они единогласно поддержали такую инициативу.

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