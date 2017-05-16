Громадська рада має пропозиції щодо присвоєння звання Почесного громадянина

Члени Громадської ради при мері рекомендують присвоїти звання Почесного громадянина міста Василю Гайдамаці та Павлові Параскевичу.

Таке рішення ГР прийняла на своєму останньому засіданні.

Довідка:

Гайдамака Василь Васильович – військовий моряк-підводник, полковник медичної служби у відставці, педагог, Почесний магістр Української військово-медичної академії, громадський діяч, публіцист, член Національної спілки журналістів України, член Всеукраїнської спілки письменників-мариністів, відомий поет, пісняр, лауреат премії ім. Бориса Лавреньова, автор багатьох збірок поезії, в тому числі книги про Херсон - «Стоїть величаво Херсон над Дніпром».

В.В. Гайдамака творча людина і в свій поважний вік пише поезію і прозу українською і російською мовами про Україну, славетний Херсон, наш Таврійський, козацький край. Написав «Очерк истории аптек Херсона и областе XIX - XXI веков»' Його творчому перу належать 9 книг, вірші з яких друкуються в газетах і журналах, альманахах^ Видана книга для дітей, книга пісень «Дніпровські мелодії» українських композиторів на його слова, серед яких є занесені в «Пісенні скарби Херсонщини», «Збірку пісень херсонських авторів». Його пісня «Стоїть величаво Херсон над Дніпром» отримала приз на День міста Херсона (2015), а «Гімн Херсону» виконує Народний артист України Харис Ширинський. Прізвище В.В. Гайдамаки занесене у книгу «Еліта херсонської області», а в холі сесійної зали херсонської міської ради, на почесному місці, серед інших, розміщено портрет полковника медичної служби Гайдамаки В. В.

Параскевич Павло Кіндратович – літературознавець; творчий доробок Павла Параскевича включає чимало наукових робіт, присвячених творчості Олеся Гончара, Михайла Коцюбинського, Андрія Малишка та багатьох інших українських письменників. Кандидат філологічних наук, член правління Таврійської фундації, Петро Параскевич багато років праюцвав у Херсонському Державному університеті та чимало часу і сил присвятив дослідженню творчості Олеся Гончара та поширенню цих досліджень, вшануванню імені видатного українського письменника.