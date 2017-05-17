Херсонцы почтили память жертв геноцида крымскотатарского народа

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:

Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,

телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191

E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый