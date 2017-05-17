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Херсонцы почтили память жертв геноцида крымскотатарского народа

Вчера херсонцы почтили память жертв геноцида крымскотатарского народа.


Об этом сообщает сайт Херсонского горсовета. 18 мая, согласно постановлению Верховной Рады Украины, является Днем памяти жертв геноцида крымских татар.


Память погибших на площади Свободы почтили молитвой, а со словами поддержки к крымским татарам обращались председатель Херсонского городского меджлиса Ибрагим Сулейманов, представители городской и областной власти. А в знак того, что украинцы и крымские татары - едины, на площади развернули два флага - крымскотатарский и украинский.  

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