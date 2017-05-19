"Самопомощь" запускает механизм отзыва местных депутатов

20 мая в Запорожье состоялся двенадцатый съезд политической партии "Объединение "Самопомощь". На нем присутствовали более 50 делегатов со всей Украины. лидер политической силы, мэр Львова Андрей Садовый, вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроед, руководитель парламентской фракции "Самопомощь" Олег Березюк, народный депутат Егор Соболев и многие другие высокопоставленных представителей партии.





Одним из главных вопросов съезда стал запуск отзыва депутатов местных советов по народной инициативе - об этом сообщает официальный сайт "Самопомощи".

Напомним, согласно закону существуют такие основания для отзыва депутата местного совета по народной инициативе:

1) нарушение депутатом местного совета положений Конституции и законов Украины, установлено судом;

2) пропуск депутатом местного совета в течение года более половины пленарных заседаний совета или заседаний постоянной комиссии, невыполнение им без уважительных причин, предусмотренных статьей 10 настоящего Закона, обязанностей депутата местного совета в избирательном округе;

3) несоответствие практической деятельности депутата местного совета основным принципам и положениям его предвыборной программы, невыполнение депутатом местного совета обязательств отчитываться перед избирателями и проводить встречи с ними.





В Херсоне сложилась парадоксальная ситуация, когда попытка отозвать часть депутатов городского совета от "Самопомощи" была заблокирована на уровне судов и на сегодня в горсовете действуют сразу две фракции "Самопомощи".