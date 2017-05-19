» » Бюджети шкіл можна зробити прозорими - активісти

Бюджети шкіл можна зробити прозорими - активісти

Єдину систему відкритих бюджетів шкіл буде запроваджено у Херсоні.
З нового навчального року у тестовому режимі усі навчальні заклади міста будуть вносити дані про благодійні внески до системи прозорих бюджетів Open School in UA.
З початку квітня 6 пілотних шкіл Херсона тестували роботу веб-платформи. Про результати апробації проекту та рекомендації говорили на засіданні комісії з питань моніторингу стану отримання благодійних коштів та їх використання в освітніх закладах Херсона. Про це йдеться у сюжеті "Херсон плюс"

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

коррупция бюджет прозрачность школи активизм

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica