Бюджети шкіл можна зробити прозорими - активісти

Єдину систему відкритих бюджетів шкіл буде запроваджено у Херсоні.З нового навчального року у тестовому режимі усі навчальні заклади міста будуть вносити дані про благодійні внески до системи прозорих бюджетів Open School in UA.З початку квітня 6 пілотних шкіл Херсона тестували роботу веб-платформи. Про результати апробації проекту та рекомендації говорили на засіданні комісії з питань моніторингу стану отримання благодійних коштів та їх використання в освітніх закладах Херсона. Про це йдеться у сюжеті "Херсон плюс"