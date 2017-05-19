Жодна фракція не подала Президентові оновлений список кандидатів до складу ЦВК

Майже два місяці тому, 21 березня, Президент України під час зустрічі з лідерами парламентських фракцій закликав їх подати йому на розгляд узгоджений список кандидатур до складу Центральної виборчої комісії. Станом на 15 травня жодна з фракцій ВРУ досі не надала Президентові оновлений список кандидатів на посади членів ЦВК. Про це повідомили КВУ в Адміністрації Президента у відповідь на інформаційний запит.

«Таким чином, процес оновлення ЦВК залишається заблокованим. Ті кандидатури, які були внесені Президентом до ВРУ в червні 2016 року, не мають підтримки парламенту, а із новими кандидатами фракції досі не визначилися. У разі, якщо фракції розблокують процес ротації ЦВК і невідкладно внесуть Президентові оновлені кандидатури - Центрвиборчком може бути змінено до завершення цієї парламентської сесії», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

При цьому відповідно до Регламенту ВРУ голосування за нових членів ЦВК має проходити по кожному кандидату окремо. Тобто, має відбутися 13 результативних голосувань, коли «за» проголосує понад 225 народних депутатів. Це означає, що задля результативного голосування в поданні Президента мають бути представлені всі фракції ВРУ. На разі у відповідній Постанові відсутні кандидати від Радикальної партії Олега Ляшка, «Батьківщини» та «Опозиційного блоку».

Крім того, проект Постанови «Про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії» від 6 червня 2016 року доведеться змінювати з огляду на закінчення строку повноважень у ще одного, 13-го, члена ЦВК. На разі в поданні Президента є кандидатури лише 11 членів ЦВК.

Комітет виборців України закликає фракції Верховної Ради розблокувати призначення нових членів ЦВК і невідкладно внести на розгляд Президента України оновлений список кандидатів на посади членів Центрвиборчкому. При формуванні оновлених списків фракціям важливо зробити вибір на користь експертів з питань виборчого права, що забезпечить фаховість майбутнього Центрвиборчкому і сприятиме проведенню повноцінної виборчої реформи.

Джерело: ВГО КВУ