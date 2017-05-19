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В Херсоне появился свой эко-патруль из числа общественных активистов

Состоялось первое экологическое патрулирование, которое совместно организовали представители Нижнеднепровского национального парка и общественных организаций "Берегиня" (руководитель Ирина Зоря) и "Конкурентноспособные территории" (руководитель Родион Красновид).
Эко-патруль объехал акваторию Днеправ в районе Потемкинского острова, первого и второго Стеблеевских, а также в районе Школы высшего спортивного мастерства. Цель патрулирования - фиксация случаев стихийного загрязнения Парка производственными отходами, пластиком и стеклом со стороны дачников и туристов.
Как написал на своей страничке Родион Красновид: "Стихийные свалки и административные нарушение были задокументированы (а в дальнейшем будут и обнародованы)журналистами ВТВ, которым посчастливилось заснять абордаш земснаряда и задержание "на горячем" браконьера, вытягивающего сети. Фото с мусором не выкладываю, чтоб хоть в ленте его не было ;) В дальнейшем подобные "маневры" будут регулярными. Рабочая группа "Эко-патруль" приглашает волонтеров и молодых специалистов к сотрудничеству на территории всей Херсонской области. Вернем Природе естественную красоту вместе!"
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