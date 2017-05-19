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Прямо сейчас. В Херсоне началася эко-день

22 мая Херсон посетит эко-десант Инфотур "Энергонезависимость - наше общее дело!»
В течение дня на площади Свободы активисты энергосбережения рассказжут херсонцам, как сделать свой дом энергонезависимым, как экономить деньги и энергию, как сделать город еще красивее и комфортнее.
 
 
"Хочешь узнать, как заставить солнце работать для нагрева воды? Никогда не пробовал кофе, заваренного от солнечных лучей? Хочешь зарядить свой смартфон, крутя педали велогенераторов? Ищешь единомышленников и информации, как жить более экологически?

Мы ждем тебя! Присоединяйся к нам 22 мая - сделаем Херсон энергонезависимым и экологическим вместе;)" - пишут в приглашении организаторы мероприятия
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"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

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