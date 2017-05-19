Прямо сейчас. В Херсоне началася эко-день

22 мая Херсон посетит эко-десант Инфотур "Энергонезависимость - наше общее дело!»

В течение дня на площади Свободы активисты энергосбережения рассказжут херсонцам, как сделать свой дом энергонезависимым, как экономить деньги и энергию, как сделать город еще красивее и комфортнее.

"Хочешь узнать, как заставить солнце работать для нагрева воды? Никогда не пробовал кофе, заваренного от солнечных лучей? Хочешь зарядить свой смартфон, крутя педали велогенераторов? Ищешь единомышленников и информации, как жить более экологически?





Мы ждем тебя! Присоединяйся к нам 22 мая - сделаем Херсон энергонезависимым и экологическим вместе;)" - пишут в приглашении организаторы мероприятия