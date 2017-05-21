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"Под контролем" расскажут об итогах контроля

В Херсоне о своей первой годовщине работы расскажет общественное объединение Всеукраинского движения против политической коррупции «Под контролем». Это произойдет в четверг в пресс-клубе "Нового Дня".
Представители Движения «Под контролем» проинформируют общество о достижениях, победах и трудности в своей деятельности по борьбе с коррупцией среди депутатов и чиновников местного уровня. Расскажут о конкретных направлениях деятельности (выявление коррупционных схем на государственных закупках) по разработанной методологией.
Также активисты расскажут о взаимодействии органов ГПУ и прокуратуры областей страны с представителями Движения. Будут названы подозреваемые в коррупции депутаты и чиновники разных рангов по которым возбуждены уголовные производства и к каким политическим силам они причастны.
Координаторы Движения объявят дальнейшие планы и действия активистов по всей Украине в борьбе с проявлениями коррупционных действий чиновников и депутатов местных советов.
Представитель прокуратуры обобщит статистику о сотрудничестве органов прокуратуры с движением «Под контролем».
Аккредитация представителей СМИ на месте.
СПРАВКА:
Всеукраинское движение против политической коррупции «Под контролем» стартовал 12 мая 2016 как объединение региональных общественных организаций, которые последовательно в течение последних лет борются с коррупцией в своих регионах. Сейчас коалиция объединяет около 80 общественных организаций из всех регионов Украины.
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