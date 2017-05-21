Николая Райтаровского снова сняли с поста главы Олешковского районного совета
Голосование о снятии Николая Райтаровского с должности главы Олешковского райсовета состоялось. Итог - Николай Райтаровский покидает занимаемую должность.
"За" проголосовали 22 присутствующих депутата.
Отметим, что во время голосования парни спортивного телосложения не пускали в сессионный зал участников АТО. - сообщает
kherson.net.ua
"Я остаюсь депутатом и дальше буду бороться с коррупцией и теми, кто хочет "подерибанить" бюджет", - обратился к депутатскому корпусу Николай Райтаровский и покинул зал.
Николай Райтаровский избран по спискам Блока Петра Порошенка "Солидарность".
Как сообщает "ХерсонОнлайн" включить в повестку дня этот кадровый проект решения сессии предложил депутат Максим Тертычный ("Оппозиционный блок"). Напомним, на прошлой сессии Райтаровского уже пытались отправить в отставку. Однако для этого не хватило одного голоса. Как потом признался депутат Константин Буганов (заместитель председателя Олешковской райгосадминистрации, избран по спискам БПП), именно он перепутал отметку в бюллетене для голосования.
Следует также отметить, что Николай Райтаровский, опасаясь повторения сценария по его увольнению, дважды переносил плановое заседание по разным причинам.
"За" проголосовали 22 присутствующих депутата.
Отметим, что во время голосования парни спортивного телосложения не пускали в сессионный зал участников АТО. - сообщает
kherson.net.ua
"Я остаюсь депутатом и дальше буду бороться с коррупцией и теми, кто хочет "подерибанить" бюджет", - обратился к депутатскому корпусу Николай Райтаровский и покинул зал.
Николай Райтаровский избран по спискам Блока Петра Порошенка "Солидарность".
Как сообщает "ХерсонОнлайн" включить в повестку дня этот кадровый проект решения сессии предложил депутат Максим Тертычный ("Оппозиционный блок"). Напомним, на прошлой сессии Райтаровского уже пытались отправить в отставку. Однако для этого не хватило одного голоса. Как потом признался депутат Константин Буганов (заместитель председателя Олешковской райгосадминистрации, избран по спискам БПП), именно он перепутал отметку в бюллетене для голосования.
Следует также отметить, что Николай Райтаровский, опасаясь повторения сценария по его увольнению, дважды переносил плановое заседание по разным причинам.