В рамках ХерсОN Феста пройдет Лекция "Эстетика мещанства"

27 мая на Набережной Херсона в 13.30 в рамках "ХерсОN Феста" пройдет лекция искусствоведа Светланы Афанасьевой на тему "Эстетика мещанства".

Удивительная история формирования художественных вкусов среднего класса. Вы узнате о себе и о своём окружение такое, о чём даже не подозревали! Поймёте, откуда взялись наши предствления о красоте и красивости в быту. Эта лекция перевернёт ваши представления об окружающем мире и раскроет тайну эстетики мещанства, которая толстым слоем намазана на бутерброд нашей жизни.

Светлана Афанасьева - одна из самых интересных лекторов-искуствоведов Херсона. Лекция "Эстетика мещанства" разработана в 2016 году и читалась только 1 раз для закрытой группы дизайнеров и людей искусства. В рамках "ХерсОN Феста" возможность её услышать есть у всех!



