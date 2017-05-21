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В рамках ХерсОN Феста пройдет Лекция "Эстетика мещанства"

27 мая на Набережной Херсона в 13.30 в рамках "ХерсОN Феста" пройдет лекция искусствоведа Светланы Афанасьевой на тему "Эстетика мещанства".

Удивительная история формирования художественных вкусов среднего класса. Вы узнате о себе и о своём окружение такое, о чём даже не подозревали! Поймёте, откуда взялись наши предствления о красоте и красивости в быту. Эта лекция перевернёт ваши представления об окружающем мире и раскроет тайну эстетики мещанства, которая толстым слоем намазана на бутерброд нашей жизни.

Светлана Афанасьева - одна из самых интересных лекторов-искуствоведов Херсона. Лекция "Эстетика мещанства" разработана в 2016 году и читалась только 1 раз для закрытой группы дизайнеров и людей искусства. В рамках "ХерсОN Феста" возможность её услышать есть у всех! 


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