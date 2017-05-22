» » Городская власть решила заняться мемориальными табличками

Городская власть решила заняться мемориальными табличками

В год столетия Украинской революции Херсонская городская власть решила установить мемориальные таблички в память освободителей Херсона во Вторую мировую войну и в честь Почетных граждан города. Дело хорошее, но в столетний юбилей могли бы и подумать об увековечивании памяти украинских героев, которые сто лет назад устанавливали украинскую власть в нашем городе.

Решением городского головы создана рабочая группа по увековечиванию памяти воинов, которые участвовали в освобождении Херсона в годы Второй мировой войны, а также памяти почетных граждан - сообщает официальный сайт горсовета.
Группа создана для выполнения решения горсовета от 28.04.2017 № 659 «Об изменениях в городской бюджет на 2017 год» о выделении средств на установку мемориальных досок. 
В группу вошли девять человек, - чиновники, руководитель Ритуальной службой Херсона и четыре депутата. Два представителя от "Оппозиционного блока" (Алла Беличенко и Артем Кияновский), представители ВО "Батькивщина" (Олег Черненко) и Блока Петра Порошенка "Солидарность" (Елена Урсуленко). Цель рабочей группы - изучить предложения, обращения и  заявлений по увековечению памяти воинов, участвовавших в освобождении г.. Херсона в годы Второй мировой войны, и Почетных граждан для установления мемориальных досок в их честь.
Напомним, что в 2017 году отмечается столетие Украинской революции. Известные херсонцы принимали участие в национально-освободительной войне за Украину, к сожалению, ни городского голову, ни депутатов столетний юбилей никак не заинтересовал, хотя уже больше года назад была внесена инициатива увековечить памятные места украинской истории на улицах Херсона. Эта инициатива даже обсуждалась в стенах городского совета, но дальше обсуждения дело не пошло...
скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

история память Оппозиционный блок Батьківщина Блок Петра Порошенка Володимир Миколаєнко

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica