Городская власть решила заняться мемориальными табличками

В год столетия Украинской революции Херсонская городская власть решила установить мемориальные таблички в память освободителей Херсона во Вторую мировую войну и в честь Почетных граждан города. Дело хорошее, но в столетний юбилей могли бы и подумать об увековечивании памяти украинских героев, которые сто лет назад устанавливали украинскую власть в нашем городе.

Решением городского головы создана рабочая группа по увековечиванию памяти воинов, которые участвовали в освобождении Херсона в годы Второй мировой войны, а также памяти почетных граждан - сообщает официальный сайт горсовета.

Группа создана для выполнения решения горсовета от 28.04.2017 № 659 «Об изменениях в городской бюджет на 2017 год» о выделении средств на установку мемориальных досок.

В группу вошли девять человек, - чиновники, руководитель Ритуальной службой Херсона и четыре депутата. Два представителя от "Оппозиционного блока" (Алла Беличенко и Артем Кияновский), представители ВО "Батькивщина" (Олег Черненко) и Блока Петра Порошенка "Солидарность" (Елена Урсуленко). Цель рабочей группы - изучить предложения, обращения и заявлений по увековечению памяти воинов, участвовавших в освобождении г.. Херсона в годы Второй мировой войны, и Почетных граждан для установления мемориальных досок в их честь.

Напомним, что в 2017 году отмечается столетие Украинской революции. Известные херсонцы принимали участие в национально-освободительной войне за Украину, к сожалению, ни городского голову, ни депутатов столетний юбилей никак не заинтересовал, хотя уже больше года назад была внесена инициатива увековечить памятные места украинской истории на улицах Херсона. Эта инициатива даже обсуждалась в стенах городского совета, но дальше обсуждения дело не пошло...