На столетие Всеволода Заботина городские власти готовы потратить более ста пятидесяти тысяч грн

На сайте городского совета опубликован проект изменений в городскую программу культурно-массовых мероприятий на 2017 год. В проекте появились две строчки для финансирования.

Первая строчка - проведение фестиваля свободного искуства "FreeArt". Управление культуры просит на него двадцать пять тысяч грн.

Вторая строчка - мероприятия, которые посвящены столетию со дня рождения Героя социалистического труда В.Ф.Заботина. На финансирования этих мероприятий управление культуры просит 157 тыс. грн. Самое интересное, что в проекте обоснованияи выделения денег указывается цель финансирование - "обеспечение участие творческой молодежи в фестивалях и конкурсах разного уровня, культурно-развлекательных потребностей населения".

Допустим, что некий фестиваль свободного искусства еще подходит под это обоснование, хотя остаются вопросы - почему именно этот фестиваль, а не десятки других. Но столетие Героя Социалистического труда как оно может удовлетворить "культурно-развлекательные потребности населения"? И почему бы судостроительному заводу, которым столько лет руководитл Всеволод Федорович и не взять на себя финансирование мероприятий в честь столетнего юбилея легендарного директора?

Напомним, что Всеволод Федорович Заботин (1917 - 1994) более тридцати лет руководил Херсонским судостроительным заводом, сначала в качестве главного инженера, а потом - директора. Под его руководством было построено 230 судов, из которых 76 проданы на экспорт. При нем в Херсоне был построен жилой микрорайон "Корабел".

Всеволод Федорович - Герой социалистического труда, кавалер многих орденов, лауреат премии Ленинского комсомола за введение технических новшеств на заводе. Почетный гражданин Херсона. В его честь в Херсоне заложен сквер.

А полторы сотни тысяч грн выделить на капитальный ремонт какого-нибудь участка в микрорайоне "Корабел"?