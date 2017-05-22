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На столетие Всеволода Заботина городские власти готовы потратить более ста пятидесяти тысяч грн

На сайте городского совета опубликован проект изменений в городскую программу культурно-массовых мероприятий на 2017 год. В проекте появились две строчки для финансирования. 
Первая строчка - проведение фестиваля свободного искуства "FreeArt". Управление культуры просит на него двадцать пять тысяч грн. 
Вторая строчка - мероприятия, которые посвящены столетию со дня рождения Героя социалистического труда В.Ф.Заботина. На финансирования этих мероприятий управление культуры просит 157 тыс. грн. Самое интересное, что в проекте обоснованияи выделения денег указывается цель финансирование - "обеспечение участие творческой молодежи в фестивалях и конкурсах разного уровня, культурно-развлекательных потребностей населения". 
Допустим, что некий фестиваль свободного искусства еще подходит под это обоснование, хотя остаются вопросы - почему именно этот фестиваль, а не десятки других. Но столетие Героя Социалистического труда как оно может удовлетворить "культурно-развлекательные потребности населения"? И почему бы судостроительному заводу, которым столько лет руководитл Всеволод Федорович и не взять на себя финансирование мероприятий в честь столетнего юбилея легендарного директора? 
А полторы сотни тысяч грн выделить на капитальный ремонт какого-нибудь участка в микрорайоне "Корабел"?

Напомним, что Всеволод Федорович Заботин (1917 - 1994) более тридцати лет руководил Херсонским судостроительным заводом, сначала в качестве главного инженера, а потом - директора. Под его руководством было построено 230 судов, из которых 76 проданы на экспорт. При нем в Херсоне был построен жилой микрорайон "Корабел". 
Всеволод Федорович - Герой социалистического труда, кавалер многих орденов, лауреат премии Ленинского комсомола за введение технических новшеств на заводе. Почетный гражданин Херсона. В его честь в Херсоне заложен сквер. 
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