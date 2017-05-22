ХерсON ФЕСТ приглашает на фестиваль уличной еды в эти выходные

27-28 мая в Херсоне на набережной Ушакова состоится фестиваль уличной еды, южного общения и ярких эмоций! ХерсON ФЕСТ – проект одноименного центра туризма и приключений, который возвращает городской праздник всем горожанам и гостям Херсонщины.

Мероприятие объединяет не только любителей вкусно поесть, послушать качественную музыку и потанцевать. Организаторы выделяют несколько направлений, в которых зарегистрировалось рекордное количество участников:

•Хендмейд. 50 мастеров с самыми неожиданными сувенирами и поделками.

•Арт и творчество. Оригинальные мастер-классы и выставки работ от более 40 производителей.

•Туризм. Как и где отдохнуть в Херсоне и не только.

•Спорт. Кроссфит, каратэ, бокс, фитнес, танцы и другие 15 участников.

•На фестивале более 20 участников для самых маленьких 27 и 28 мая! Детям уделено особое внимание. Родители могут быть спокойны!

•Лекторий. Известный украинский писатель, директор одного из лучших театров, представитель мирового лидера на рынке бронирования отелей и другие не менее интересные эксперты.

20 музыкальных коллективов из Херсона и других городов Украины удивлять. Премьера песни группы «Город Неспящих», которая претендует на гимн туристического Херсона и обречена стать хитом.

60 разнообразных рестораторов из Херсона, Киева, Днепра, Кропивницкого, Одессы, Николаева и других городов готовят вкусности. Каждый найдет для себя свое блюдо в приемлемой ценовой категории. Аромат южной кухни будет доминировать на ХерсON ФЕСТ.

«Киевстар» – украинский телекоммуникационный оператор, первый в стране по количеству пользователей, который предоставляет услуги мобильной связи, а также подключение к сети Интернет выступил главным спонсором фестиваля.

Впервые на мероприятиях такого масштаба организаторы обеспечивают 1000 сидячих мест для общения и комфортного пребывания. Фестивальная мебель и фотозона производятся за деньги людей, которым не безразличен город. Краудфандинг показал готовность многих активно участвовать в развитии города. Спасибо всем, кто принял участие! Это объединяет патриотов не только города, но и Украины.

Итак, 27-28 мая с 10:00 до 21:00 ХерсON ФЕСТ – праздник Юга Украины в Херсоне!