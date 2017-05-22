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На Херсонщине вКонтакт несет потери - СБУ

Жительница Херсонской области размещала материалы, которые дискредитируют украинскую власть и военных

В Херсонской области сотрудники СБУ разоблачили администратора антиукраинской группы в российской социальной сети ВКонтакте. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, жительница области под вымышленным именем в соцсети зарегистрировала аккаунт и регулярно размещала материалы, которые дискредитируют украинскую власть и военных, призывала к изменению государственных границ Украины.

Злоумышленница также героизировала террористов ДНР/ЛНР, пыталась активно привлекать "единомышленников" в свое сообщество, сообщили в СБУ.

"Во время обыска по месту жительства агитатора сотрудники спецслужбы обнаружили компьютерную технику с доказательствами осуществления антиукраинской деятельности в соцсети ВКонтакте", - сказано в сообщении.

Злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.
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