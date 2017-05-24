9 протоколов о коррупции - итог сотрудничества общественников с прокуратурой

Вчера, 25 мая на совместной пресс-конференции прокуратуры Херсонской области и активистов Всеукраинского движения «Под контролем» общественники отчитались о совместной работе, а прокурорские рассказафли о своих успехах в борьбе с коррупцией.

С октября 2016 Всеукраинское движение против политической коррупции "Под контролем" сотрудничает с Генпрокуратурой и прокуратурой Херсонской области. За это время в Херсоне было обработано 26 материалов о возможных правонарушений должностными лицами и органами местного самоуправления.

Сведения по 12 из них внесены в Единый реестр досудебного расследования. За 9 фактам правоохранительными органами составлены протоколы о коррупции - сообщает "Херсон Онлайн"

Всего правоохранительными органами области текущего года составлено 42 протокола об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, из которых большинство - за нарушение требований по урегулированию конфликта интересов.

16 должностных лиц привлечены к административной ответственности, внесено 35 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершении коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений.

24 уголовных производства на Херсонщине возбуждено по факту умышленного непредставления электронных деклараций или внесение недостоверных сведений.



