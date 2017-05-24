За час роботи ВР VIII скликання Президент заветував 39 законів, – КВУ

Із початку роботи Верховної Ради VIII скликання Президент наклав вето на 39 законів. Ініціаторами більшості із них, 31 закону, були народні депутати, ще 8 законів ініціював уряд (А. Яценюка). Про це йдеться в дослідженні КВУ «Три роки президентства П. Порошенка: які закони блокує та які підтримує Президент», що було виконано в рамках проекту «Дослівно».

Із 39 ветованих законів 15 були повторно прийняті із пропозиціями Президента. Щодо 15 законів депутати намагалися подолати вето Президента, однак жодного разу успішно (такі закони були відхилено). Ще 9 ветованих законів очікують розгляду. В середньому за подолання вето Президента голосували 111 депутатів із 300 необхідних. Найближче Верховна Рада була до скасування вето при голосуванні за закон №2093 (щодо соцзахисту чорнобильців). Тоді «за» проголосували 214 народних депутатів із 300 потрібних.





Найчастіше підставами для вето були невідповідність законів чинному законодавству чи міжнародним зобов’язанням України, а також ризик розбалансування бюджетної політики внаслідок прийняття відповідних законів.





«За час роботи ВР VIII скликання механізм невідкладного ветування інколи використовувався і задля порятунку репутації парламенту. До прикладу, Президент ветував скандальний закон про повернення кредитів за курсом 5 грн. за долар, реалізація якого обійшлася б державі в 76 млрд. грн. Схожа історія із сумнозвісним законом, який відкладав систему е-декларування. У цьому випадку Президент накладав вето вже наступного дня після прийняття закону в парламенті», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.





Президент ветував закони всіх фракцій та груп парламенту без виключення. Так, вето було накладено на 25 законів, серед авторів яких були депутати БПП, 23 – Народного Фронту, 14 – РПЛ, 13 – Самопомочі, 9 – Батьківщинни, 7 – Волі Народу, 6 – Відродження. Авторами одного закону часто були депутати з кількох фракцій чи груп.





Повний текст звіту за посиланням: http://www.cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:zvit-kvu-try-roky-prezydentstva-p-poroshenka-iaki-zakony-pidtrymuie-ta-iaki-blokuie-prezydent

Джерело: сайт ВГО КВУ