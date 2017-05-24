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В Олешковской "Батькивщине" смена караула

В рядах депутатов от «Батькивщины» в Олешковском районном совете произошла смена караула. По информации корреспондента «Южных вестей», Валентина Борчашвили и Ольга Полищук были избраны в Виноградовскую объединенную территориальную громаду А их места заняли следующие по списку кандидаты Александр Скибинский и Анатолий Царапора.
Первый из них трудится тренером по боксу в районной ДЮСШ «Золотая Нива», а второй — командиром военного полигона «Олешковские пески». Оба - беспартийные и живут в Цюрупинске, то есть, сельские громады района лишись своих представителей в районном совете. А партия "Батькивщина" - одного своего члена, так-как по данным ЦВК Валентина Борчашвили была членом партии, а Ольша Полищук - беспартийной, как и А.Скибинский и А.Царапора.Новоизбранные депутаты
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