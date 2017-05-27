Білозерка. Невідомі розбили вікна у приміщенні, де знаходиться парафія УПЦ КП

В Білозерці невідомі розбили вікна у будівлі де знаходиться парафія Української Православної Церкви Київського патріархату. Це сталося після храмового свята церкви. Про подію повідомив отець Ігор Петренко у себе на сторінці у Фейсбуці.



"У приміщенні церкви Київського Патриархату смт Білозерка скоєно акт вандализму, потрощено скло у будівлі де знаходиться парафія Української Православної Церкви КП. Після храмового свята у "братів" урвався терпець. Священику який там служив до мене погрожували у відкриту! Мені погрожувати у очі не насмілюються. Витримали майже 9 місяців і прорвало. ... Потрощили майже 12 квадратів скла" - написав отець Ігор.

Він же повідомив про те, що викликав поліцію, представники якої склали протокол.





"Викликав поліцію, склали протокол. Чекаємо на реакцію влади! З нами Бог, з нами Правда, з нами Україна!!!"

Наша довідка за відомостями 2015 року в смт Білозерка знаходяться:

- дві парафії Української православної церкви (Московського патріархату). Одна з яких Парафія Іоанна Предтечі церква має власну церкву, інша парафія Святого праведного Іоанна Кронштадського - була створена у 2010 р., власного приміщення та церкви не має. У 2015 році не мала й власного священика.

- парафія Вознесіння Господнього Української православної церкви Київського Патріархату. Була створена у 2000 р., діє у пристосованому приміщенні.

В селищі також діють десятки років громади Євангелістських християн-баптистів, Адвентистів сьомого дня, Свідків Єгови, Християн повного Євангелія “Велике доручення”.



