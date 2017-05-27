Неизвестные подожгли офис "Правого сектора"
В сети распространяется ролик о поджоге неизвестными херсонского офиса "Правого сектора" и угрозами в адрес отдельных херсонских правых.
Об этом сообщила руководитель Херсонской Самообороны Нина Усачова, портрет который с черной ленточкой также фигурировал в ролике с угрозами.
Нина Усачова сообщила, что "Правый сектор" не надеется на способность полиции раскрыть данное преступление и проводит собственное расследование. И у них уже есть подозреваемые в поджоге.
"... Стосовно підпалу, то жодних заборон СБУ щодо поширення інформації не було. Таке бажання особисто голови ГО "Правий Сектор" Наталі Вотеічкіної. У зв"язку з тим, що поліція як завжди таємниче і може роками розслідувати, активістами проводиться власне розслідування і є підозрювані. Наявність і фотмат відео вказує не тільки на нервовість злочинців, але й саме на цих підозрюваних.
І пам"ятайте, що українцю добре, то москалю Бандера!".
Напомним, что офис "Правого сектора" и квартиры активистов неизвестные периодически пытаются сжечь. Иногда сами активисты задерживают подозреваемых. Ими оказываются те, в чьи криминальные интересы пытались вмешаться местные активисты "Правого сектора", но после серии расколов активность местной организации "Правого сектора" снизилась.
Об этом сообщила руководитель Херсонской Самообороны Нина Усачова, портрет который с черной ленточкой также фигурировал в ролике с угрозами.
Нина Усачова сообщила, что "Правый сектор" не надеется на способность полиции раскрыть данное преступление и проводит собственное расследование. И у них уже есть подозреваемые в поджоге.
"... Стосовно підпалу, то жодних заборон СБУ щодо поширення інформації не було. Таке бажання особисто голови ГО "Правий Сектор" Наталі Вотеічкіної. У зв"язку з тим, що поліція як завжди таємниче і може роками розслідувати, активістами проводиться власне розслідування і є підозрювані. Наявність і фотмат відео вказує не тільки на нервовість злочинців, але й саме на цих підозрюваних.
І пам"ятайте, що українцю добре, то москалю Бандера!".
Напомним, что офис "Правого сектора" и квартиры активистов неизвестные периодически пытаются сжечь. Иногда сами активисты задерживают подозреваемых. Ими оказываются те, в чьи криминальные интересы пытались вмешаться местные активисты "Правого сектора", но после серии расколов активность местной организации "Правого сектора" снизилась.