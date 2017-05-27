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На выходных херсонцы отдыхали на ХерсON ФЕСТе (фоторепортаж)

На выходных на набережной Херсона состоялся фестиваль уличной еды, южного общения и ярких эмоций.

Традиционно фестиваль состоял из нескольких секторов:

- ВКУС ЮГА – гастрономия, уличная еда;

- ЗВУКИ ЮГА – уличные музыканты, музыкальные коллективы;

- ДВИЖЕНИЯ ЮГА – танцевальные коллективы, спортивные секции, велосипедисты;

- ДЕТСТВО НА ЮГЕ – анимация, детский досуг и развитие;

- ТВОРЧЕСТВО ЮГА – художники, артисты, лекторы и др. творческие личности;

- ОТДЫХ НА ЮГЕ – пансионаты, базы отдыха, туристические фирмы, сфера услуг.

Ниже - фоторепортаж корреспондента ПХ.             скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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