На выходных херсонцы отдыхали на ХерсON ФЕСТе (фоторепортаж)
На выходных на набережной Херсона состоялся фестиваль уличной еды, южного общения и ярких эмоций.
Традиционно фестиваль состоял из нескольких секторов:
- ВКУС ЮГА – гастрономия, уличная еда;
- ЗВУКИ ЮГА – уличные музыканты, музыкальные коллективы;
- ДВИЖЕНИЯ ЮГА – танцевальные коллективы, спортивные секции, велосипедисты;
- ДЕТСТВО НА ЮГЕ – анимация, детский досуг и развитие;
- ТВОРЧЕСТВО ЮГА – художники, артисты, лекторы и др. творческие личности;
- ОТДЫХ НА ЮГЕ – пансионаты, базы отдыха, туристические фирмы, сфера услуг.Ниже - фоторепортаж корреспондента ПХ.