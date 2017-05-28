Менше половини депутатів відвідали всі засідання Ради в травні

Лише 164 народних депутати із 422 відвідали всі засідання Верховної Ради в травні. Про це йдеться в дослідженні КВУ, яке було виконано в рамках проекту «Дослівно».

11 народних депутатів пропустили всі 100% засідань Ради в травні. Це Е. Матвійчук, А. Білецький, Д. Ярош, В. Парасюк (позафракційні), В. Богуслаєв («Воля Народу»), Є. Бакулін («Опозиційний блок»), П. Сабашук (БПП), а також С. Клюєв та О. Онищенко, який розшукує українська влада. Інформація за даними письмової та електронної реєстрації.

Серед фракцій найкраще відвідували засідання Ради в травні депутати Радикальної партії Олега Ляшка, Народного Фронту та БПП. В середньому на засіданнях були зареєстровані 89% депутатів РПЛ, 85% - НФ, 84% - БПП, 82% - «Самопомочі», 76% - «Батьківщини», 75% - «Відродження», 74% - позафракційних депутатів. Найгірші показники відвідуваності в «Опозиційного блоку» (68%) та «Волі Народу» (65%). Інформація за даними письмової реєстрації.

Загалом в травні відбулося 12 пленарних засідань Верховної Ради, на яких було прийнято в цілому понад 30 проектів законів та постанов.

Джерело: сайт ВГО КВУ