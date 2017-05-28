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На Херсонщині 5 об’єднаних громад чекають на рішення ЦВК про призначення перших виборів

На розгляді Центральної виборчої комісії знаходяться звернення від облдержадміністрацій щодо призначення перших виборів місцевих голів та депутатів у 73 об’єднаних територіальних громадах, до складу яких увійшло 364 колишніх місцевих рад. Найбільше об’єднаних громад, які вже чекають на рішення ЦВК, у Дніпропетровській та Чернігівській областях – по 9, Полтавській – 8, Черкаській – 6, у Волинській та Херсонській – по 5.

Про це повідомив Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода, коментуючи результати моніторингу Мінрегіону щодо стану формування об’єднаних громад в Україні.

Загалом, за результатами моніторингу Мінрегіону, станом на 19 травня, на фінальних стадіях формування знаходиться 151 об’єднана громада: 73 ОТГ чекають на рішення ЦВК, облдержадміністрації готують звернення до ЦВК ще по 10 ОТГ, 43 ОТГ приймають остаточні рішення про об’єднання, 25 ОТГ чекають на висновок ОДА.

Як повідомлялося, раніше В’ячеслав Негода висловлював сподівання, що Парламент якнайшвидше схвалить зміни до держбюджету і передбачить кошти для перших місцевих виборів в ОТГ.

Джерело: Децентралізація влади

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