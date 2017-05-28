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Исполком выделил деньги для детей с особыми образовательными потребностями

Сегодня исполнительный комитет Херсонского городского совета утвердил изменения в городской бюджет на 2017 год.

Согласно проекту решения, за счет субвенции из государственного бюджета управлению образования увеличены расходы на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями, которые учатся в специальных и инклюзивных классах общеобразовательных учебных заведений (16 млн 815 тыс 935 грн). 13 млн 452 тыс 935 грн из этих средств пойдут на проведение дополнительных коррекционно-развивающих занятий. 3 млн 363 тыс грн выделят на приобретение специальных средств коррекции психофизического развития, оборудования, дидактического материала и особых наглядных средств (1,6 млн грн общего, 1,7 млн грн - за счет специального фонда).

Также на 330 тыс грн (35 тыс грн из общего и 295 тыс из специального фондов) увеличат расходы на модернизацию и обновление материально-технической базы высшему профессиональному училищу сервиса и дизайна за счет субвенции из госбюджета.

139,5 тыс грн выделено управлению здравоохранения на увеличение расходов на приобретение расходных материалов и лекарственных средств для ингаляционной анестезии больницам города.

Кроме того, за счет уменьшения расходов по резервному фонду департамента бюджета и финансов горсовета увеличат расходы для предоставления финансовой поддержки КП "Центр" для погашения задолженности за электрическую энергии, потребленную общежитиями.

Источник: сайт Херсонского горсоветаскачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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