Процедура демонтажа должна касаться только незаконных МАФов

Сегодня на заседании городской торговой депутатской комиссии активно обсуждалась процедура демонтажа малых архитектурных форм, которая выносится на следующую очередную сессию. Безусловно, подобный документ уже давно необходим, но у общественников есть существенные замечания к текущей его редакции.

В процедуре детально расписывается, какие МАФы и как будут демонтироваться, ведь, как известно, незаконные ларьки на улицах Херсона вырастают как грибы после дождя. Но на сегодняшний день единственное, что можно сделать – вынести предписание о демонтаже, но никаких законных оснований воплотить его так сказать на практике нет, чем и не гнушаются пользоваться недобросовестные предприниматели.

Но есть и другая сторона медали – помимо незаконных МАФов есть и те, у которых по каким-либо причинам либо истек срок, либо аннулирован паспорт привязки, но чаще всего предприниматели в этом не виноваты. В процедуре демонтажа, которая предлагается сегодня, нет разграничения для незаконных и законных МАФов, всех стригут под одну гребенку. Именно этот нюанс и вызвал возмущение общественников. В частности, ситуацию комментирует руководитель земельного комитета Общественного совета при мэре Константин Шульга:

«Однозначно процедура демонтажа необходима, но она должна касаться только МАФов, установленных незаконно – тем, которые платят деньги «на карман» участковому и проверяющему органу и ничего не платят в бюджет, не имеют никаких официальных документов. Таких в Херсоне много, и их однозначно надо демонтировать. Но есть другая категория – МАФы, которые был установлены абсолютно законно в разные периоды времени. Если всех предпринимателей стричь под одну гребенку, то Управление архитектуры и соответствующая депутатская комиссия получат отличный рычаг для вымогательства и манипуляций, мол, мы вам не продлим паспорт привязки, вас завтра снесут, или мы вам продлим паспорт привязки за определенное вознаграждение. Этого надо избежать».

Такова позиция общественников. Среди депутатов тоже есть те, кто против такой редакции процедуры демонтажа. Все сходятся на том, что процедура демонтажа необходима для незаконных объектов.

В четверг состоится заседание депутатской группы по этому вопросу, на которой представители Общественного совета при мэре внесут свои предложения о корректировке данной процедуры.