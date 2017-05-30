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До конца года в Херсоне планируют отремонтировать 80 лифтов

Исполнительный комитет Херсонского городского совета утвердил откорректированные титульные списки капитального ремонта лифтового оборудования городской территориальной общины и объединений совладельцев многоквартирных домов на 2017 год.

Согласно спискам, в 2017 году планируют выполнить экспертное обследование, капитальный ремонт после экспертного обследования и полный технический осмотр 80 лифтов по городу. Об этом сообщается на сайте Херсонского горсовета.

Узнать подробнее, где именно отремонтируют лифты, вы можете, воспользовавшись интерактивной картой Херсона.

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