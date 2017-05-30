60 нардепів пропустили 90% голосувань в травні, - КВУ

208 народних депутатів пропустили більше половини голосувань Ради в травні. Із них 60 – пропустили понад 90% голосувань. Про це йдеться в дослідженні КВУ, яке було виконано в рамках проекту Дослівно.

Окремі народні депутати не взяли участі в жодному голосуванні впродовж місяця. Це стосується дев’яти нардепів. Серед них Є. Бакулін («Опозиційний блок»), А. Білецький, Д. Ярош, Е. Матвійчук (позафракційні), В. Богуслаєв («Воля народу»), П. Сабашук, О. Білозір (БПП), а також О. Онищенко та С. Клюєв, яких розшукує українська влада.

Частина депутатів проголосували лише кілька разів. Зокрема, С. Льовочкін («Опозиційний блок») та Д, Дзензерський («Народний Фронт») проголосували в травні лише один раз, В. Рабінович («Опозиційний блок») – двічі, Є. Мураєв (позафракційний) – тричі.

Причини для неголосування народних депутатів залишаються невідомими. Лише О. Білозір була відсутня в Раді і не голосувала з поважних причин, а саме через хворобу, що відображено на сайті ВРУ.

Тільки двоє народних депутатів, В. Пинзеник (БПП) та М. Бондар (НФ), взяли участь в 100% голосувань.

Всього в травні відбулося 12 пленарних засідань Ради, на яких було проведено 497 голосувань.

Джерело: сайт ВГО КВУ