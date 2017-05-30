Общественники внесли предложения в порядок демонтажа сооружений

Вчера мы уже писали о ситуации, сложившейся вокруг процедуры демонтажа малых архитектурных форм. Сегодня общественники письменно оформили свои предложения и направили как мэру, так и членам профильной комиссии.

Предложения к регуляторному акту «Порядок демонтажа (снесения) незаконно установленных временных сооружений и других элементов благоустройства на территории города Херсона» подписали общественный деятель Тамила Сулейманова; координатор земельного комитета Общественного совета при Херсонском городском голове Константин Шульга; заместитель председателя ОС «Предприниматели Херсона» Анастасия Шийко.