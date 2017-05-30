» » Общественники внесли предложения в порядок демонтажа сооружений

Общественники внесли предложения в порядок демонтажа сооружений

Вчера мы уже писали о ситуации, сложившейся вокруг процедуры демонтажа малых архитектурных форм. Сегодня общественники письменно оформили свои предложения и направили как мэру, так и членам профильной комиссии.
Предложения к регуляторному акту «Порядок демонтажа (снесения) незаконно установленных временных сооружений и других элементов благоустройства на территории города Херсона» подписали общественный деятель Тамила Сулейманова; координатор земельного комитета Общественного совета при Херсонском городском голове Константин Шульга; заместитель председателя ОС «Предприниматели Херсона» Анастасия Шийко.
Скан документа прилагаем. 
скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Подібне

Позначки

херсон благоустройство

Наше відео

Про нас

"Политическая Херсонщина" создана в июне 2000 года коллективом единомышленников, активистов Комитета избирателей Украины. За годы работы, наш сайт неоднократно менял дизайн, но главным в нем оставалось желание честно освещать общественные, политические и культурные события нашей области, отображая все точки зрения, которые присутствуют в нашем обществе.

Связаться с нами можно по адресу:
Херсон, Приднепровский спуск, 1, оф. 8,
телефоны (0552) 34-44-26, (066) 1008191 
E-mail: polit.kherson@gmail.com

Редактор сайта Дементий Белый

Політична Херсонщина © 2000 - 2017        розроблено - photografica