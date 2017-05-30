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Аграрные бароны будут бороться против права народа продавать свою землю

Сегодня руководство областной организации Аграрной партии расскажет, как они будут бороться против создания полноценного рынка сельськохозяйственной земли в Украине.
1 июня, в 12.00 состоится пресс-конференция руководителей Херсонской областной организации Аграрной партии.
Спикеры:
Халупенко Николай Владимирович, председатель Херсонской областной партийной организации;
Недигалов Анатолий Васильевич, председатель Днепровской районной партийной организации в г. Херсон.
Дуров Сергей Борисович, председатель Херсонской городской партийной организации.
Аграрные политики расскажут, как херсонцы будут принимать участие во всеукраинской акции протеста, которую проводит 7 июня Аграрная партия в Киеве под зданием Верховной Рады.скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

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