Аграрные бароны будут бороться против права народа продавать свою землю
Сегодня руководство областной организации Аграрной партии расскажет, как они будут бороться против создания полноценного рынка сельськохозяйственной земли в Украине.
1 июня, в 12.00 состоится пресс-конференция руководителей Херсонской областной организации Аграрной партии.
Спикеры:
Халупенко Николай Владимирович, председатель Херсонской областной партийной организации;
Недигалов Анатолий Васильевич, председатель Днепровской районной партийной организации в г. Херсон.
Дуров Сергей Борисович, председатель Херсонской городской партийной организации.
Аграрные политики расскажут, как херсонцы будут принимать участие во всеукраинской акции протеста, которую проводит 7 июня Аграрная партия в Киеве под зданием Верховной Рады.
1 июня, в 12.00 состоится пресс-конференция руководителей Херсонской областной организации Аграрной партии.
Спикеры:
Халупенко Николай Владимирович, председатель Херсонской областной партийной организации;
Недигалов Анатолий Васильевич, председатель Днепровской районной партийной организации в г. Херсон.
Дуров Сергей Борисович, председатель Херсонской городской партийной организации.
Аграрные политики расскажут, как херсонцы будут принимать участие во всеукраинской акции протеста, которую проводит 7 июня Аграрная партия в Киеве под зданием Верховной Рады.