Через неделю в Херсоне ожидатся икона Касперовской Божьей Матери

Херсонская епархия Украинской православной церкви сообщила, что с 5 по 7 июня в в Свято-Духовском кафедральном соборе Херсона будет пребывать чудотворная Касперовская икона Божией Матери.

Публикуем программы пребывания иконы:

5 июня в 9.00 - встреча иконы

9.30, 15.00 и 18.30 - акафист

С 6 на 7 июня в 23.00 - ночная Литургия

7 июня в 12.00 - Крестный ход по Херсону (икона отбывает в Одессу)

В связи с Крестным ходом будет временно перекрыто движение транспорта в городе.

В среду, 7 июня с 12:00 до 13:00 будет перекрыто движение транспорта по маршруту:

от Свято-Духовского кафедрального собора (ул. Преображенская (Декабристов), 36) - ул. Преображенская - ул. Ушакова,

до храма Всех Святых (ул. Пугачева, 11-а).





Немного истории чудотворной иконы. Мало кто знает, что икона Касперовской Божьей Матери так названа по имени селения, в церкви которого она находилась. Это Касперовка - ныне Кизомыс Белозерского района Херсонской области





История иконы начинает в конце XVI века и связана с сербами. С середины XVIII века владельцы иконы поселились в Ольвиопольском уезде Херсонской губернии. Икона передавалась по наследству, пока в 1809 году её не приобрела помещица, жена штабс-капитана, Иулиания Ионовна Касперова, проживающая в своём имении Касперово (в настоящее время Кизомыс, Белозерского района, Херсонской области). Икона к тому времени значительно обветшала. В феврале 1840 года с иконой случилось первое чудо. Касперова ночью молилась со слезами перед Касперовой иконой Божией матери с просьбой помочь ей в её бедах. Вдруг Касперова увидела, что икона обновилась и лик Богородицы просветлел. Дальше произошла серия чудесных исцелений. Благодаря этим чудесам икону переносят в сельский храм. Это случилос в последних числах января 1844 года. К ней начали стекаться много народу, спасать себя от болезней. Пришлось церковному начальству составить комиссию и изучить все досконально. В результате икону уже официално утрведили чудотворной. К Касперовой иконе начали стекаться паломники уже не только из окрестных сел, но и из Херсона, Очакова, Одессы, Николаева и других мест. С 1852 года по просьбе жителей Херсона каждый год на праздник Вознесения Господня Касперовскую икону Божией Матери стали приносить в городской собор. Во время Крымской войны, иконы перевели в Одессу, где она там спасла Одессу от нападения британским флотом. С 6 августа 1854 года до 20 мая 1856 года каждую пятницу перед литургией архиепископ Иннокентий читал перед иконой акафист Покрову Пресвятой Богородицы, составленный им самим. Перед иконой давали обет сёстры милосердия Крестовоздвиженской общины. Благодаря иконе, как думают православные христиане, Одесса спаслась от блокады. Поучаствовала Касперовская Божья Матерь и в спасении от малодушества солдат императорской армии в Крыму. Так и осталась икона в Одессе. И только иногда ее привозят, но не в старую Касперовку, а в Херсон. На пару дней.