Заработал ресурс "Укрскарга": призываем жаловаться и предлагать!

Наконец херсонцы смогут быстро сообщить о нарушении «коммунальщиков» или предоставить предложение по совершенствованию услуги. 1 июня 2017 начал свою работу новый сервисный центр «УкрСкарга» ( http://ukrskarga.org.ua ). Он был создан командой волонтеров без привлечения бюджетных и грантовых средств. Основная цель сервиса - улучшение качества предоставления услуг и решения актуальных проблем населения путем привлечения активных граждан.

Координатор проекта «УкрСкарга» Ярослав Концевой направил письма с предложением присоединиться к проекту Херсонскому городскому голове и 24 руководителям коммунальных и частных предприятий всех форм собственности. Отзыв на приглашение к сотрудничеству получено только от Херсонского водоканала. И что особенно приятно, коммунальное предприятие предложило возможность электронного общения с пользователями услуг для более быстрого реагирования на их нужды.

На сайте «УкрСкарга» изложены шаблоны жалоб и предложений. Они были систематизированы по двум направлениям: качество перевозок в общественном транспорте и услуги городского водоканала. Для заполнения шаблонов нужно только выбрать вариант, внести необходимую информацию и направить в соответствующую структуру. На сайте будет происходить еженедельное аналитическое отчетности по количеству полученных жалоб и предложений, а также реагирования на них.

Кроме того, нами получено предложения от других городов Украины. Итак, существуют перспективы выхода «УкрСкаргы» на всеукраинское пространство.

Мы надеемся на вступление в проект других коммунальных предприятий.





С уважением,

Координатор проекта «УкрСкарга» Ярослав Концевой

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