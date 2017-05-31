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Каховку посетил лидер Радикальной партии Олег Ляшко

Вчера, 1 июня, Каховку посетил народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Причина визита презентация нового пожарного автомобиля “МАЗ” для Каховской РО УГСЧС.
Олег Ляшко в Каховке 

Встречали нардепа не только спасатели пожарной части, но и представители городской власти, чиновники и простые каховчане (всего около 500 человек).

Стоит отметить, что такой подарок для спасателей очень значим, так как последний раз автопарк каховских пожарных обновлялся в далеком 1992 году.

После торжественной части нардеп выступил перед присутствующими, рассказав о политике Радикальной партии в парламенте, ответил на несколько вопросов, дал небольшое интервью корреспонденту всеукраинского телеканала, после чего попрощался с каховчанами и отправился в с. Тавричанка (Каховский район).

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