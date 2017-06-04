Українська Академія Лідерства анонсує відбір студентів на 2017-2018 рік

Українська Академія Лідерства (УАЛ) — це програма особистісного та суспільного розвитку, головним елементом якої є 10-місячний курс розвитку особистості та лідерства для випускників середніх шкіл. Програма побудована на поєднанні елементів фізичного, емоційного та інтелектуального розвитку на основі цінностей Академії. Тривалість програми - 10 місяців (вересень 2017 - червень 2018). Складовими програми є постійний саморозвиток, робота в команді, поглиблене навчання, волонтерство, дослідження України та світу.





Завдання Академії – відібрати молодих людей з високим потенціалом до лідерства і дати найкращу підготовку, інструменти для розвитку, які дозволять розкрити себе, обрати свій шлях та змінювати разом на краще Україну та навколішній світ.





Під час навчання студенти проживають на базі одного з п'яти осередків Української Академії Лідерства - у Харкові, Полтаві, Львові, Миколаєві або Києві. Студенти навчаються з провідними викладачами та постійно працюють із менторами Української Академії Лідерства, які підтримують студентів у їх розвитку. Один день на тиждень студенти присвячують волонтерській діяльності та втіленню проектів відповідно до інтересів. Разом здійснюють навчальні експедиції по Україні та закордон. Також, у наступному році програму Академії буде доповнено курсом з основ підприємництва.





За словами керівника Української Академії Лідерства Романа Тичківського, ми повинні дати цій генерації молоді інструменти, які допоможуть реалізувати їхні мрії. Їхні мрії – це наші мрії. Адже таких молодих людей в Україні є сотні, тисячі, вони прагнуть «великого» і готові працювати задля досягнення цілі.





Студентами Академії можуть стати 16-18-ти річні випускники шкіл, коледжів, які прагнуть розкрити власний потенціал, розвиватись та змінювати на краще Україну та навколішній світ.





Для участі необхідно заповнити заявку на сайті join.ual.org.ua до 10 червня. Кандидати будуть проходити декілька етапів відбору.





Навчання в Академії безкоштовне, існує лише вступний внесок у розмірі 2000грн. Решту витрат для студентів покриває інвестиційний фонд Western NIS Enterprise Fund, що створений урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).





Звертайтесь за більш детальною інформацією: http://www.ual.org.ua/, join@ual.org.ua, тел. +38 067 446 31 01 або facebook: @ualeadershipacademy.