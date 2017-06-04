Облсовет объявил конкурс проектов развития сельских громад

Решением XI сессии облсовета от 3 марта 2017 № 402 в 2017 году утвержден областной конкурс проектов развития территориальных громад сел, поселков, городов Херсонской области и утверждено Положение о нем (раздел «Областной конкурс проектов развития»).

Для подготовки проектов на конкурс распоряжением головы облсовета утверждены методические рекомендации для участников областного конкурса проектов развития территориальных громад сел, поселков, городов Херсонской области, сообщается на сайте облсовета.

С целью обеспечения надлежащей организации конкурса распоряжением головы облсовета утвержден персональный состав совета конкурса.

Первое организационное заседание совета конкурса состоялось 11 мая 2017 года, в ходе которого были разработаны рекомендации по:

•перечню направлений, по которым будут разрабатываться проекты развития территориальных громад сел, поселков, городов Херсонской области;

•объемам софинансирования проектов-победителей;

•плану проведения конкурса;

•сроку объявления о проведении конкурса

Все рекомендации, принятые советом конкурса, утверждены распоряжением головы обласовета от 31 мая 2017 № 110.

Кроме того, для проведения экспертной оценки проектов на заседании совета конкурса был обсужден и рекомендован для утверждения голове облсовета персональный состав экспертной группы конкурса (распоряжение председателя областного совета от 31 мая 2017 № 111).

Уважаемые представители территориальных громад

Херсонской области!

31 мая 2017 объявлен областной конкурс проектов развития территориальных громад сел, поселков, городов Херсонской области. С нетерпением ждем Ваши проекты в 1 сентября 2017.

Напоминаем, что проекты принимаются от следующих категорий участников с объемом финансирования из областного бюджета на один проект в размере:

первая категория - сельские советы (100,0 тыс)

вторая категория - поселковые советы и городские советы городов районного значения (110,0 тыс)

третья категория - районные советы, городские советы городов областного значения и объединены территориальные общины (200,0 тыс)

четвертая категория - территориальные громады сел, поселков, городов, районных советов и объединенные территориальные громады (совместные проекты 375,0 тыс.грн).

Представителям органов местного самоуправления предоставлять проекты, оформленные в соответствии с методическими рекомендациями для участников областного конкурса проектов развития территориальных громад сел, поселков, городов Херсонской области (раздел «Областной конкурс проектов развития») вместе с электронной версией по адресу: 73000 м. Херсон, пл . Свободы, 1, каб. 423.