В Херсоне обсудили программно-целевой метод формирования бюджетов
Сегодня в Херсоне состоялся круглый стол на тему «Влияние программно-целевого метода (ПЦМ) формирования местных бюджетов на эффективное использование средств громад Херсонской области».
Причерноморский центр политических и социальных исследований вместе с партнерами из Общественного партнерства «За прозрачные местные бюджеты» http://probudget.org.ua пригласил депутатов, общественных активистов, дуранлистов на обсуждение первых результатов внедрения в области программно-целевого метода формирования местных бюджетов.
Выступили руководитель Причерноморского центра политических и социальных исследований Александр Мошнягул, который рассказал о примерах использования ПЦМ на Херсонщине, и представитель «Фонда развития города Николаева» Татьяна Золотухина, которая презентовала методологию аудита, который будет осуществляться в 20 пилотных громадах из пяти областей юга и востока Украины. Подробности позже.Круглый стол проводится в рамках проекта «Эффективные и добропорядочные местные бюджеты в 5-ти областях юга и востока Украины», которой реализует ОО «Фонд развития г..Николаева» при поддержке Посольства Великобритании в Украине.