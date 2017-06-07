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Андрей Гордеев сравнил реформу децентрализации с беременностью

На вопрос члена рабочей группы Европейского Союза по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии от Финляндии о реформе децентрализации Андрей Гордеев проинформировал, что Херсонщина находится на 4 месте по Украине по выполнению реформы децентрализации. Уже создано 14 ОТГ, планируется создание ещё 9.

Также губернатор подчеркнул, что считает, что реформу не надо затягивать, нужно дать термин на добровольного объединения, а потом тех, кто добровольно не объединился, обьединить как предписывает закон.

"Это как с беременностью. ребенка надо родить, постоянно быть беременным невозможно", - отметил Андрей Гордеев.

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